شكرا لاهتمامك لمعرفة شاهد الأن .. برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 28 اليوم عبر تردد قناة ام بي سي مصر ” من هم ضيوف رامز جلال اليوم ؟ “ والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

عدد كبير جدا من عشاقو محبي رامز جلال فوجئ بحدوث دهشة كبيرة في الحلقة رقم 27 والتي جاء ضحايها الفنان الكبير حسن شاكوش وطليقته ريم ، فهي من اقوي الحلقات التي تعرض الفترة الحالية ، وقد تصدرت الحلقة مواقع التواصل الاجتماعي والترند الفترة الاخيرة ، خصوصا بعدما رفضت ريم في استكمال الحلقة ، بينما قام شاكوش بالذهاب الي باب الخروج من اجل مغادرة المكان.

حلقة حسن شاكوش وريم مع رامز جلال اليوم

تعرض الحلقة السابعة والعشرين من برنامج رامز جاب من الاخر علي قناة ام بي سي مصر اليوم السبت الموافق 6 من شهر ابريل لعام 2024 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والجدير بالذكر ايضا ان حسن شاكوش يتواجد بينه وبين طليقته ريم خلافات شديدة جدا وصلت هذة الخلافات الي المحاكم ، وكل منهما يرغب في كسب القضية الخاصة بة ، ويعمل رامز في هذة الحلقة علي فض الخلاف المتواجد بينهم.

برنامج رامز جاب من الاخر الحلقة 28 اليوم

فوجئ عدد كبير جدا من الزوار ومشاهد برنامج رامز جلال بوقف الحلقة وعدم استكمالها خصوصا وان ريم قد رفضت استكمالها ، كما ظهرت وهي في حالة كبيرة من العصبية الشديدة.

تردد قناة ام بي سي مصر 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

ينتظر الكثير من المواطنين الاعلان علي اسم ضيوف حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الاخر ، خصوصا وانة لا يتبقي الا حلقة واحدة فقط وينتهي رامز جلال في الموسم الرمضاني 2024 ، والجدير بالذكر ايضا ان البرنامج قد حقق ايردات عالية جدا للشركة المنتجة.