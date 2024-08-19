"استقبل" تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات

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رياض - احمد صلاح - تردد قناة طيور الجنة بيبي هذا ما يكثر عنه البحث من قبل العديد من الأسر في الوطن العربي لضبط واستقبال تردد قناه طيور الجنة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات وذلك باعتبارها أحد أهم وأكبر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث استطاعت أن تحظى بحقبة كبيرة من المتابعين لها من الكبار والصغار لما تتميز به القناة محتواها الترفيهي والتعليمي الذي يهدف إلي تنمية مهارات الطفل الفكرية والاجتماعية، من هذا السياق ومن خلال موقعنا مانشيت نقدم لجميع زورنا الكرام أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أفضل القنوات المتواجدة على الساحه الحالية، والتي تكتسب متابعين من كافة الوطن العربي وذلك نظراً لما تقدمه القناة من برامج كرتونية تجذب انتباههم، ويمكن استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11393.

11393. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح : 3/4.

تردد طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عربسات

كما يمكن التقاط إشارة قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عربسات لمتابعة محتواها الترفيهي على التردد التالي:

اسم القمر الصناعي: عرب سات.

عرب سات. التردد: 11310.

11310. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: ¾.

نبذة مختصرة عن قناة طيور الجنة بيبي