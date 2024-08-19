انت الأن تتابع خبر "استقبل" تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تردد قناة طيور الجنة بيبي هذا ما يكثر عنه البحث من قبل العديد من الأسر في الوطن العربي لضبط واستقبال تردد قناه طيور الجنة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات وذلك باعتبارها أحد أهم وأكبر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث استطاعت أن تحظى بحقبة كبيرة من المتابعين لها من الكبار والصغار لما تتميز به القناة محتواها الترفيهي والتعليمي الذي يهدف إلي تنمية مهارات الطفل الفكرية والاجتماعية، من هذا السياق ومن خلال موقعنا مانشيت نقدم لجميع زورنا الكرام أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي نايل سات.
تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد
تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أفضل القنوات المتواجدة على الساحه الحالية، والتي تكتسب متابعين من كافة الوطن العربي وذلك نظراً لما تقدمه القناة من برامج كرتونية تجذب انتباههم، ويمكن استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11393.
- الاستقطاب: عمودي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح : 3/4.
تردد طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عربسات
كما يمكن التقاط إشارة قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عربسات لمتابعة محتواها الترفيهي على التردد التالي:
- اسم القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11310.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
نبذة مختصرة عن قناة طيور الجنة بيبي
- تعد قناة طيور الجنة بيبي من أبرز القنوات التي تنال إعجاب الجميع، فتتخصص القناة بتقديمها محتوى يجذب الأطفال حيث تقدم برامج متنوعة وأغاني توجيهية للأطفال، وتعتمد على تسهيل عملية مخاطبة الطفل وتوجيهه إلي السلوك الصحيح، وذلك بخلاف الأناشيد والمقاطع الكرتونية التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة بدون تقطع أو تشويش وبشكل مجاني مما يطمئن اللاسر من ترك أطفالهم أمام شاشة قناة طيور الجنة بيبي بدون قلق.