انت الأن تتابع خبر العب مع لولو الشقية.. تردد قناة وناسة على نايل سات 2024 على النايل والعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تردد قناة وناسة على نايل سات 2024 من المواضيع التي تبحث عنها العديد من الأمهات في الوطن العربي، خاصة الأمهات اللواتي لديهن أطفال في سن مبكرة، بدءًا من الثلاث سنوات في هذه المرحلة، تحتاج الأم إلى دعم خارجي، حيث يقضي الطفل معظم وقته في المنزل ويحتاج إلى منفذ للطاقة ولذلك، ترغب الأمهات في الاستعانة بمحتوى مفيد، وهنا تأتي قناة وناسة كأفضل خيار، حيث تُعلّم الأطفال سلوكيات إيجابية وقيمًا نبيلة، وتزرع فيهم الأخلاق العربية والإسلامية بطرق فعّالة.

تردد قناة وناسة على نايل سات 2024

تم تغيير تردد قناة وناسة على نايل سات في الأشهر الأخيرة من قبل إدارة القناة، هذا التغيير له العديد من المزايا، حيث يضمن تغطية جيدة لكافة المناطق الجغرافية، كما يعمل التحديث على استمرارية الإرسال والبث دون مشاكل في التقطيع أو التشويش. وتم تحديث تردد القمر الصناعي نايل سات ليصبح كما يلي:

التردد: 11430 / 11470.

11430 / 11470. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

5/6. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. الجودة: HD.

يوجد تردد آخر لقناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات المعروف، والذي يلبي احتياجات العديد من دول الخليج والوطن العربي، وتكون إحداثياته كما يلي:

التردد: 11270.

11270. معدل الترميز: 27500.

27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3/4. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. الجودة: SD.

طريقة ضبط تردد قناة وناسة 2024

بعد الحصول على التردد الجديد لقناة وناسة على نايل سات لعام 2024، نحتاج إلى توضيح كيفية تحميل هذا التردد، ويمكن تلخيص الطريقة في الخطوات التالية: