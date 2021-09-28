شوف أقوى عروض بنده على ايفون 13 وايفون 13 برو وايفون 13 بروماكس وجميع أنواع الإلكترونيات بخصم 50%

يعد هايبر بنده من أكبر الماركتات الموجودة في الوطن العربي، وخاصة في دول الخليج العربي، وتعد عروضه من أقوى العروض الموجودة بالدول العربية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، ومن بين هذه العروض خصومات بنده المميزة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، حيث يقدم الماركت تشكيلة ضخمة من أقوى الأجهزة الإلكترونية الموجودة في السوق، وسوف نوضح لكم اليوم أقوى عروض بنده على ايفون 13، وعلى ايفون 13 برو، وايفون 13 بروماكس Iphone 13 pro max، والذي يعد الأكثر بحثاً في هذه الأيام، واليكم تفاصيل الخصومات:

عروض بنده Panda على ايفون برو وعلى ايفون 12 IPHONE

يقدم هايبر بنده ماركت Hyper Panda market أقوى الخصومات على أسعار جميع أنواع الإلكترونيات والجوالات في فروعه بمدن المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم بنده على سعر ايفون 13 iphone، وعلى سعر ايفون 13 برو (iphone 13 pro)، كما يتوفر خصم آخر منهم على سعر ايفون 13 برو ماكس (iphone pro max)، كل هذا متوفر بالألوان (الأسود، والأبيض، والروز، والأزرق، والأحمر، والأزرق الفاتح، وغيرها).

عروض هايبر بنده على الجوالات 2022 Hyper Panda

وتستمر العروض بالمملكة، حيث تعد مجموعة ايفون بأنواعها Iphone من أقوى الإصدارات التي قدمها شركة أبل Apple، ويعد أيفون 13 بأنواعه من أهم إصدارتها لعام 2022، وله مميزات عديدة منها:

تقديمه لخاصية NFC لإمكانية الإتصال القريب.

وخاصية شريحتي إتصال: شريحة نانوSIM، وE SIM.

يقاوم الماء والغبار حتى 6 أمتار لمدة نصف ساعة بشهادة IP68.

يقدم خدمات الدفع عن طريق الماستر كارد والفيزا كارد.

امكانية قراءة كود الـ QR.

يدعم كاميرا خلفية رباعية الأبعاد وهذا غير موجود في جوالات أخرى.

يدعم تصوير فيديو بالكاميرا الخلفية بخاصية الـ 4K.

مميزات أيفون 13 بأنواع وأسعاره في السعودية

يتوفر ايفون 13 بعدة خصائص تميزه عن باقي الجوالات الموجودة في الأسواق، ومنها: