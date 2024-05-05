انت الأن تتابع خبر لمدة تصل العام.. أفضل طريقة لتخزين ورق العنب بدون سلق في المنزل...تفاصيل اكثر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تخزين ورق العنب بدون سلق.. عادة ما تحرص ربات البيوت على أفضل طرق لتخزين الخضراوات، خاصة مع دخول موسم الصيف، وذلك بسبب أن الكثير من الخضراوات تكون أسعارها أفضل، خاصة في ظل موجة انخفاض الأسعار الذي تحدث الآن داخل الأسواق.

لذلك تستعرض المصري اليوم أفضل طريقة لتخزين ورق العنب في المنزل واستخدامه على مدار العام طازجًا، دون أي مواد حافظة.تخزين ورق العنب بدون سلق:

يتم قطع العنقود عن أوراق ورق العنب، وغسل الأوراق وتركها حتي تجف، ثم ضعي كل عشر أوراق ورق عنب على بعضهم على الجانب الخشن، ولفهم رول، ثم وضع مجموعة من لفات الورق العنب في برطمان زجاج نظيف.

بعد ذلك يتم تحضير محلول من الماء والملح كوب من الملح على لتر ماء، ووضع المحلول على ورق العنب وغلقه جيداً، كما يمكن وضع البرطمان في الثلاجة أو في مكان بعيد عن الحرارة، ويمكن أن تصل فترة التخزين إلى عاما كاملا.