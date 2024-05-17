انت الأن تتابع خبر فيروس سيبيد العالم.. ليلى عبداللطيف تثير المخاوف قبل عيد الأضحى 2024.. الله يستر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف توقعاتها الجديدة، محذرة من مستقبل صحي قد يكون مقلقًا. في تصريحاتها التي أدلت بها مؤخرًا عبر الفضائيات، تنبأت عبداللطيف بانتشار فيروسات وأمراض في بعض البلدان، معتبرةً ذلك ممكنًا قبل حلول عيد الأضحى المقبل، وناشدت بضرورة الاستعداط لهذا الاحتمال باتخاذ تدابير وقائية مسبقة.

وأضافت عبداللطيف،