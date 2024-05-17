انت الأن تتابع خبر فيروس سيبيد العالم.. ليلى عبداللطيف تثير المخاوف قبل عيد الأضحى 2024.. الله يستر!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أصدرت العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف توقعاتها الجديدة، محذرة من مستقبل صحي قد يكون مقلقًا. في تصريحاتها التي أدلت بها مؤخرًا عبر الفضائيات، تنبأت عبداللطيف بانتشار فيروسات وأمراض في بعض البلدان، معتبرةً ذلك ممكنًا قبل حلول عيد الأضحى المقبل، وناشدت بضرورة الاستعداط لهذا الاحتمال باتخاذ تدابير وقائية مسبقة.
وأضافت عبداللطيف،
- بأن هناك خطرًا يتمثل في ظهور فيروسات جديدة وسلالات متحورة قد تؤثر على الاستقرار الصحي في المنطقة. ليلى عبداللطيف، المعروفة بتوقعاتها المثيرة للجدل، دائمًا ما تكون محط الأنظار في نهاية كل عام ومع بداية عام جديد، حيث استمرار ظهورها بانتظام عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
- وليلى عبداللطيف التي نجحت في لفت الأنظار مؤخرًا بعد توقعها الناجح لطلاق الفنانين ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، والذي حظي بمتابعة مكثفة وأكسب مصداقيتها دفعة قوية بين المتابعين، وزاد من الاهتمام الإعلامي والجماهيري بتصريحاتها. هذا النجاح في التنبؤ زاد من شعبيتها، بالأخص بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
- تعكس هذه التطورات مدى التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه التوقعات في الرأي العام، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات لها تاريخ في التنبؤات الصائبة. تبقى تصريحات عبداللطيف موضع ترقب وتحليل، مع ما تحمله من رسائل تحذيرية قد تؤثر على الاستعدادات الصحية في المستقبل.