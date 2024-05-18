استشهاد 22 فلسطينيا قرب مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 04:36 مساءً - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 22 فلسطينيا، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف حيا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

استشهاد 5 فلسطينيين بمخيم النصيرات

كما استشهد 5 فلسطينيين إثر غارة لجيش الاحتلال على شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

استشهاد 8 فلسطينيين كانوا يملئون أوعية مياه بالفلوجة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأصيب 10 آخرين، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين الفلسطينيين، كانوا يملئون أوعية مياه في منطقة الفالوجة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف حول القصف المنطقة إلى بركة من الدماء، فضلا عن تأثير الشظايا على المدنيين والمنازل في موقع التفجير.