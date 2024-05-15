انت الأن تتابع خبر شهر ذي القعدة لن يمر بسلام.. ميشال حايك يطلق صفارة الانذار ويحذر هذا ما سيحدث في الأردن ويحدد بالزمان والمكان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنبأ الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك بأحداث مثيرة للجدل قادمة في المملكة الأردنية، مما أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والشعبية، خاصة مع اقتراب شهر ذي القعدة.

ومن بين هذه التوقعات، أشار حايك إلى طوارئ قد تستدعي إغلاق عدد من الجسور والطرق الرئيسية في عمان، متوقعاً يوماً صعباً يصفه بـ "اليوم الأحمر القاسي".

علاوة على ذلك، ذكر العراف اللبناني إمكانية حدوث خيانة لشخصية معروفة في الأردن، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذا الاستنتاج. وأضاف حايك أن الاقتصاد الأردني وقطاع السياحة سيكونان السد المنيع ضد الانهيار، وذلك على الرغم من التحديات التي قد تطرأ.

في ختام تصريحاته، أشار حايك إلى أن التوقعات التي أعلنها الملك عبدالله الثاني بخصوص عدد من القضايا ستحقق النجاح، مؤكداً على تحول محتمل في النظام الدستوري الأردني يمهد لانتقال البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة في الألفية الثالثة.

يُلاحظ أن توقعات حايك تأتي في سياق استمرار تأثيره الواسع النطاق على الرأي العام، مما يشير إلى الاهتمام المتزايد بما يقدمه من توقعات في المنطقة.