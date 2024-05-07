كريستال بالاس يصعق اليونايتد برباعية

كريستال بالاس يصعق اليونايتد برباعيةفاز كريستال بالاس على ضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل، يوم الإثنين، في ختام الجولة الـ 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل أهداف المباراة كل من مايكل أوليزي في الدقيقتين 12 و66، وجان فيليب ماتيتا في الدقيقة 40، وتيريك ميتشيل في الدقيقة 58.

وهذا الفوز هو الحادي عشر لكريستال بالاس في البطولة ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع عشر.. في المقابل مني مانشستر يونايتد بالخسارة الـ13 هذا الموسم وبقي في المركز الثامن لتتلقى أماله في المشاركة في إحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل ضربة جديدة.

ويتصدر آرسنال ترتيب فرق الدوري قبل جولتين على النهاية برصيد 83 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي حامل اللقب (يملك مباراة مؤجلة) وخمس نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثالث.