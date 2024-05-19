نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تنقذ حياة مصاب في غزة وتواصل دعم القطاع الصحي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 مايو 2024 12:59 مساءً - متابعة بتول ضوا

أنقذت الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الإماراتي بغزة حياة مصاب وصل المستشفى بحالة خطيرة للغاية، بعد تعرضه لإصابة في الفك ومختلف أنحاء جسده.

خضع المصاب لعمليات جراحية طارئة تكللت بالنجاح، ليصبح بذلك شاهداً جديداً على جهود الإمارات المتواصلة في دعم القطاع الصحي الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وتأتي هذه العملية ضمن مبادرة “فارس الشهم 3” التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي في غزة، والتي تشمل تقديم المساعدات والمستلزمات والأجهزة الطبية التي يحتاجها القطاع.

وتواصل الإمارات جهودها في هذا الإطار، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية توفير الرعاية الصحية المناسبة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وتسعى الإمارات من خلال هذه المبادرات إلى التخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، وتعزيز صمودهم في وجه الظروف الصعبة. وتؤكد الإمارات على استمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، انطلاقاً من روابط الأخوة والتاريخ المشترك الذي يجمع بين البلدين.