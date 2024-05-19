حمدان بن محمد: دبي ستبقى دائماً مرادفاً لتحقيق الأحلام وخلق الفرص وصناعة المستقبل

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 مايو 2024 12:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ورئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم السبت، مجمع “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” في مركز “إنوفيشن هب” بمركز دبي المالي العالمي.

يأتي هذا الافتتاح كجزء من المرحلة الأولى من مبادرات “خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي”، التي تهدف إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، وتوفير بيئة مثالية لشركات الذكاء الاصطناعي والمواهب العالمية للابتكار وتسريع اعتماد التطبيقات المتقدمة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن دبي مستمرة في إطلاق الخطط الاستراتيجية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. وأشار سموه إلى أن “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي لدبي ودولة الإمارات، معتبراً أن المجمع سيكون نقطة تحول لجعل دبي الوجهة المفضلة لشركات التكنولوجيا وتوفير آلاف فرص العمل خلال السنوات القادمة.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد أن دبي تسعى بثبات نحو تدشين مرحلة جديدة من الريادة والنمو الاقتصادي المستدام، المعتمد على المعرفة والابتكار والتقنيات المستقبلية، مؤكداً أن دبي ستظل عنواناً للازدهار الاقتصادي العالمي والوجهة المثالية للأفكار الخلاقة.

حضر الافتتاح معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

ويعتبر “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” الذي أعلن عنه في 2023، أكبر تجمع مخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويهدف إلى تحقيق رؤية دبي الاقتصادية D33 بجعل دبي مدينة رائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، من خلال توليد قيمة اقتصادية جديدة بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً.

يتماشى المجمع مع رؤية دبي لتصبح وجهة الأعمال المفضلة لشركات التكنولوجيا، مستهدفاً تعزيز مكانة دبي كمركز رائد في مجال الابتكار والتكامل التكنولوجي. ويتوقع أن تساهم تقنية الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030، بقيمة اقتصادية تصل إلى 320 مليار دولار في الشرق الأوسط.

يقع المجمع في “إنوفيشن هب” بمركز دبي المالي العالمي، ويضم مساحات عمل مشتركة لشركات التقنية الناشئة. في مرحلته الأولى، يضم المجمع 75 شركة على مساحة 10,000 قدم مربع، ويهدف في مرحلته الثانية، المقررة للانتهاء في 2028، إلى استقطاب أكثر من 500 شركة وتوفير ما يزيد على 3,000 فرصة عمل بحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار.

عبر سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، عن فخره بتشريف سمو الشيخ حمدان بن محمد لافتتاح “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي”، مؤكداً أن المجمع سيساهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لتبني التقنيات المتقدمة.

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن المجمع سيساهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، بتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة، وتبسيط وتوسيع أعمال الشركات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يهدف المجمع إلى خلق شراكات تكنولوجية متعددة الجنسيات مع شركات رائدة مثل “أمازون ويب”، “إتش بي”، “مايكروسوفت”، “أوراكل”، و”إنفيديا”، وتقديم أول مختبر للابتكار يركز على حلول الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة بالتعاون مع “دو”. كما سيوفر المجمع بيئة تمكينية للشركات الناشئة من خلال توفير قوة حوسبية عالية وبرامج مسرّعات أعمال لتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص.

ويقدم “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” ترخيصاً فريداً للذكاء الاصطناعي، وهو نشاط قانوني مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات الجيل القادم من الشركات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستفيد هذا الترخيص من الإطار القانوني المستقل لمركز دبي المالي العالمي.

كما ستستفيد الشركات داخل “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” من قانون الأصول الرقمية في مركز دبي المالي العالمي، الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يهدف إلى توفير اليقين القانوني للمستثمرين في الأصول الرقمية ومستخدميها.

وعزز مفوض حماية البيانات في مركز دبي المالي العالمي تنظيم عمل شركات الذكاء الاصطناعي بإنشاء لجنة استشارية تتكون من خبراء سياسيين محليين ودوليين متميزين، حيث يتمحور عمل اللجنة حول تطوير إطار عمل لأفضل ممارسات حوكمة الذكاء الاصطناعي، وتوفير الريادة الفكرية، وأطر اعتماد الشهادات ذات الصلة.

وفي سياق آخر، تعزز دبي مكانتها الريادية في طليعة التطور التكنولوجي باستضافة النسخة الأولى من “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3″، الذي ينظمه “كامبس دبي للذكاء الاصطناعي” بالشراكة مع مكتب وزارة الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ومركز دبي المالي العالمي، في الفترة من 11 إلى 12 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا بدبي.

يعد “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” شهادة على التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل من خلال اعتماد منصة عالمية تتبنى تشكيل مستقبل التكنولوجيا والابتكار. ويناقش جدول أعمال المهرجان الموسّع مجموعة من المحاور، بما في ذلك الاعتبارات الأخلاقية في الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي. ويتوقع أن يستقطب أكثر من 5000 زائر ومشارك، وأكثر من 500 مستثمر، وأكثر من 100 عارض موزعين على ثلاث منصات رئيسية.

اتسمت مسيرة مركز “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي منذ افتتاحه في عام 2021 بالنمو وإبرام الشراكات الهادفة والفارقة مع الالتزام بالابتكار وتوجهاته المستقبلية، حيث يضم المركز ما يزيد على 1,000 شركة ناشئة داخل منظومته البيئية. وفي عام 2023، قامت 316 شركة ابتكارية بتأسيس مقار لها في مركز دبي المالي العالمي، في حين أطلق مركز “إنوفيشن هب” برنامج “مُسرّع أعمال الميتافيرس” في إطار استراتيجية دبي للميتافيرس، حيث تلقى أكثر من 150 طلباً في دفعته الأولى.