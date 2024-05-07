انت الأن تتابع خبر "أنا حذرتكم حددوا مصيركم لآخر مرة من الأن”.. ليلى عبد اللطيف تنهار بالبكاء بسبب توقعاتها وتعترف لأول مرة.. كشفت سر خطير للجمهور!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت ليلى عبد اللطيف استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع المزيد من الخسائر البشرية والمادية.وحذرت من كوارث طبيعية، وبكت من شدة الخوف بعدما كشفت عن وقوع زلازل وفيضانات وجفاف وظهور أمراض جديدة أو متحورة.

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وقالت أن الأنظار ستتجه نحو إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

وتنبأت باستمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات ارهابية وعلى الجميع الهروب من المناطق المشبوهة.

ونصحت ليلى عبد اللطيف المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.