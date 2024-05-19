انت الأن تتابع خبر للتخلص من السواد تحت العين والهالات السوداء وحب الشباب وتوحيد لون البشرة اليكي وصفة طبيعية وبمكونات متوفرة بكل بيت.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر السواد تحت العينين والهالات السوداء من المشاكل الجمالية الرئيسية التي تؤثر سلباً على مظهر البشرة، مما يجعل الفرد يظهر بمظهر متعب ومجهد

رغم توفر العديد من المنتجات التجميلية التي تعد بمعالجة هذه القضايا

إلا أن الوصفات الطبيعية تبقى الخيار الأفضل للكثيرين نظراً لكونها فعالة ولا تتطلب تكاليف عالية. إليكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكنكم تجربتها في المنزل للتخلص من هذه المشكلة بنتائج ملحوظة:

1. قناع الخيار والبطاطس:

يتم خلط عصير نصف خيارة مع نصف بطاطسة ثم يوضع الخليط تحت العينين لمدة 15-20 دقيقة قبل أن يشطف بالماء البارد.

2. ماسك الشاي الأخضر:

ينقع كيس شاي أخضر في الماء الساخن لبضع دقائق، ثم يبرّد ويوضع على العينين لمدة 10-15 دقيقة ويشطف بعد ذلك بالماء الفاتر.

3. زيت جوز الهند وفيتامين E:

تخلط ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع نصف كبسولة فيتامين E، ويدلك الخليط تحت العينين متروكاً طوال الليل ثم يغسل في الصباح.

4. ماسك اللبن والعسل:

يمزج ملعقة كبيرة من اللبن مع ملعقة صغيرة من العسل ويطبق تحت العينين لمدة 20 دقيقة، يليه شطف بالماء الفاتر.

5. زيت جوز الهند وزيت اللوز:

يخلط بالتساوي ويترك تحت العينين طوال الليل.

6. تدليك الماء البارد:

يتم التدليك به برفق تحت العينين يومياً لتحسين الدورة الدموية وتقليل الهالات السوداء.

هذه الوصفات