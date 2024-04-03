انت الأن تتابع خبر يضع سره في أضعف خلقه.. لن تصدق حبة قرنفل تحت لسانك قبل النوم تصنع المعجزات في جسمك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد القرنفل من أشهر أنواع التوابل المعروفة منذ القدم بخصائصها الطبية والعلاجية، تسهم في علاج الكثير من المشاكل الصحية، كما وتقدم العديد من الفوائد.
يمكن الاستفادة من الفوائد
- التي يقدمها القرنفل بطرق عديدة ومتنوعة، لكن وضعه تحت اللسان أقلها شيوعاً.
- ووضع القرنفل تحت اللسان، يقدم للصحة العامة العديد من الفوائد، بحسب الدراسات المنشورة بموقع “Verywellhealth”.
1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي
- ، عن طريق تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.
- تقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل الإمساك وانتفاخ البطن والغازات.
2- تخفيف أعراض قرحة المعدة
- أو علاجها نهائياً، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة التهابات وتقرحات الجهاز الهضمي.8- خفض ضغط الدم المرتفع، بسبب احتوائه على مادة اليوجينول، التي تعمل على تنظيم ضربات القلب.
3 - يقي من الإصابة
- بأمراض الجهاز التنفسي
4 - يحد من خطر الإصابة بالسرطان،
- خاصةً سرطان الجهاز الهضمي وسرطان الرئة، لأن مضادات الأكسدة الموجودة به تساهم في مكافحة الشوارد الحرة، التي تهدد خلايا الجسم بالتهاب والتلف والتحور لأورام خبيثة.
5 - مكافحة البكتيريا
- الموجودة في تجويف الفم المسببة لتسوس الأسنان ورائحة النفس الكريهة ومشكلات اللث
6 - إنقاص الوزن،
- ويرجع الفضل إلى مضادات الأكسدة المتوفرة به، حيث تساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم.ة.