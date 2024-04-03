انت الأن تتابع خبر يضع سره في أضعف خلقه.. لن تصدق حبة قرنفل تحت لسانك قبل النوم تصنع المعجزات في جسمك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد القرنفل من أشهر أنواع التوابل المعروفة منذ القدم بخصائصها الطبية والعلاجية، تسهم في علاج الكثير من المشاكل الصحية، كما وتقدم العديد من الفوائد.

يمكن الاستفادة من الفوائد

التي يقدمها القرنفل بطرق عديدة ومتنوعة، لكن وضعه تحت اللسان أقلها شيوعاً.

ووضع القرنفل تحت اللسان، يقدم للصحة العامة العديد من الفوائد، بحسب الدراسات المنشورة بموقع “Verywellhealth”.

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

، عن طريق تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

تقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل الإمساك وانتفاخ البطن والغازات.

2- تخفيف أعراض قرحة المعدة

أو علاجها نهائياً، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة التهابات وتقرحات الجهاز الهضمي.8- خفض ضغط الدم المرتفع، بسبب احتوائه على مادة اليوجينول، التي تعمل على تنظيم ضربات القلب.

3 - يقي من الإصابة

بأمراض الجهاز التنفسي

4 - يحد من خطر الإصابة بالسرطان،

خاصةً سرطان الجهاز الهضمي وسرطان الرئة، لأن مضادات الأكسدة الموجودة به تساهم في مكافحة الشوارد الحرة، التي تهدد خلايا الجسم بالتهاب والتلف والتحور لأورام خبيثة.

5 - مكافحة البكتيريا

الموجودة في تجويف الفم المسببة لتسوس الأسنان ورائحة النفس الكريهة ومشكلات اللث

6 - إنقاص الوزن،