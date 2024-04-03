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يضع سره في أضعف خلقه.. لن تصدق حبة قرنفل تحت لسانك قبل النوم تصنع المعجزات في جسمك

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رياض - احمد صلاح - يعد القرنفل من أشهر أنواع التوابل المعروفة منذ القدم بخصائصها الطبية والعلاجية، تسهم في علاج الكثير من المشاكل الصحية، كما وتقدم العديد من الفوائد.

يمكن الاستفادة من الفوائد

  • التي يقدمها القرنفل بطرق عديدة ومتنوعة، لكن وضعه تحت اللسان أقلها شيوعاً.
  • ووضع القرنفل تحت اللسان، يقدم للصحة العامة العديد من الفوائد، بحسب الدراسات المنشورة بموقع “Verywellhealth”.

1- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

  • ، عن طريق تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.
  • تقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية المزعجة، مثل الإمساك وانتفاخ البطن والغازات.

2- تخفيف أعراض قرحة المعدة

  • أو علاجها نهائياً، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة التهابات وتقرحات الجهاز الهضمي.8- خفض ضغط الدم المرتفع، بسبب احتوائه على مادة اليوجينول، التي تعمل على تنظيم ضربات القلب.

3 - يقي من الإصابة

  • بأمراض الجهاز التنفسي

4 - يحد من خطر الإصابة بالسرطان،

  • خاصةً سرطان الجهاز الهضمي وسرطان الرئة، لأن مضادات الأكسدة الموجودة به تساهم في مكافحة الشوارد الحرة، التي تهدد خلايا الجسم بالتهاب والتلف والتحور لأورام خبيثة.

5 - مكافحة البكتيريا

  • الموجودة في تجويف الفم المسببة لتسوس الأسنان ورائحة النفس الكريهة ومشكلات اللث

6 - إنقاص الوزن،

  • ويرجع الفضل إلى مضادات الأكسدة المتوفرة به، حيث تساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم.ة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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