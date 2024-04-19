خليك ناصح ومتخليش حد ينصب عليك تاني .. طريقة ذكية وفكرة متخرش المية للتفرقة بين زيت الزيتون الاصلي والزيت المغشوش

انت الأن تتابع خبر لا حول الله .. متخليش حد ينصب عليك تاني .. طريقة ذكية وفكرة متخرش المية للتفرقة بين زيت الزيتون الاصلي والزيت المغشوش.. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعد زيت الزيتون من أهم الزيوت التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير سواء في عملية الطهي أو أثناء عمل الوصفات وإتباع الحمية الغذائية، الجدير بالذكر هو أن هناك أنواع أصلية من زيت الزيتون وهناك أنواع مغشوشة أو مضاف إليها زيوت أخرى، الأمر الذي يستدعي اكتشاف طريقة عملية للتعرف على الزيت الأصلي من المغشوش بكل سهولة في المنزل حتى لا تدفع أموال باهظة في شيء غير حقيقي يضر أكثر مما ينفع، ولمعرفة الطريقة بالتفصيل يرجى متابعة المقال التالي..
كيفية التعرف على زيت الزيتون الأصلي؟
- يمكنكم التعرف على زيت الزيتون الأصلي من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:يمكنكم التعرف على زيت الزيتون الأصلي من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:
- قم بتحضير مصدر قوي يبعث الضوء ونضع زيت الزيتون أسفله إذا شاهدة الزيت في البداية باللون الأخضر ومن ثم تحول إلى أحمر فإن هذا الزيت أصلي.
- نجد أن زيت الزيتون الاصلي لزج جدًا عن بقية أنواع الزيوت.
- يتميز زيت الزيتون برائحة جميلة قوية ونفاذة لا تتغير حتى بعد فتح الزجاجة.
- هناك حموضة بسيمة في مذاق زيت الزيتون الأصلي.خطوات التفريق بين زيت الزيتون الأصلي والمزيف
- هناك عدة خطوات يمكنك إتباعها للتعرف على زيت الزيتون الاصلي ومنها كالتالي:
- نحضر كوب ونضع به بعض من زيت الزيتون ونضعه في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- بعد ذلك نتفقد الكوب وإذا وجدناه أصبح أكثر لزوجة أو تجمد فإنه يدل على أن زرت الزيتون أصلي.