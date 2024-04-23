انت الأن تتابع خبر دون ان تشعر .. مشروب لذيذ جداً يهيج السكر بالدم ويسبب فشل كلوي ..تجنبه فوراً قبل فوات الآوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكثر المشروبات اللذيذة التي لا غنى عنها في أي منزل وخاصة في شهر رمضان حيث تعمل المشروبات الرمضانية على تجديد الطاقة في الجسم مثل التمر هندي وبلح الشام فتعطي الجسم السعرات الحرارية التي يحتاجها ومع ذلك نجد بأن هناك مشروب يسبب ارتفاع السكر في الدم مما يجعله يسبب كثرة الأمراض وخاصة لدى مريض السكر.

وهذه المشروبات

هي المحليات السكرية التي تكون عبارة عن بودر ويتم عمله مثل عصائر التمر هندي البودر حيث يسبب لكثير من الانتفاخات والغازات إلى جانب يعمل على ارتفاع السكر والسوبيا البودر التي تسبب الكثير من الانتفاخات والمشاكل الصحية وسوف نتعرف على أضرار هذه المشروبات من خلال هذا المقال.ووفي ايام الصيف او رمضان نتعرض إلى نوبات العطش والجفاف مما يجعلنا نتلهف إلى تناول العصير المثلج فتقوم المحلات التجارية الخاصة ببيع العصائر التي تعرف باسم المحليات السكرية والتي نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

السوبيا البودر:

وهي تكون بإضافة السوبيا البودر إلى الماء والعمل على تحيلتها ويقوموا التجار ببعض الإضافات الأخرى إليها التي تعطي نكهة مميزة وطعم مميز وهذه الإضافات مضرة جدا بالصحة ويمكن أن تؤدي إلى التسمم وارتفاع السكر في الدم وتؤدي إلى انخفاض مستوى الضغط. التمر هندي البودر:

هو من المحلايات

السكرية التي تؤثر على صحة الإنسان تاثيرا سلبيا حيث يقوم التجار بإضافة التمر الهندي البودر إلى الماء مع الإضافات الأخرى المضرة بالصحة مما يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

عصائر صحية