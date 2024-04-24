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رياض - احمد صلاح - اتفرج ..الأمير الوليد بن طلال يقوم بهذا الأمر الجنوني لحظه خروج ‎الهلال من بطولة آسيا أمام العين..ما فعله تجاوز كل التوقعات بسبب حزنه..امر لا يخطر على البال!!تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر ملامح الحسرة والحزن على وجه عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال بعد خروج الهلال من دوري أبطال آسيا أمام فريق العين الإماراتي.

وأبانت الصورة الأمير وهو يقف ويتكأ على لوح زجاجي، وبدا على ملامحه علامات الحزن والغضب على خروج الهلال من بطولة آسيا.

يذكر أن الهلال ودع بطولة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي بعد نتيجة لقاء الذهاب والإياب (5-4) لصالح العين.