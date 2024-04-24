انت الأن تتابع خبر صادم.. شركة ميتا تعلن إلغاء ميزة مجانية الرسائل عبر تطبيق واتساب، وهذا حجم الإشتراك الشهري لمن أراد استخدامه بعد أيام امن الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الكشف اليوم عن إجراء جديد من طرف ادارة واتساب بحسب القناة الفرنسية "تي أف1 TF1" حيث سيصبح هناك مبلغ مالي يقدر ب ١.٥ دولار عن كل رسالة (واحد فاصل خمسة دولار).

واشارت القناة الى انه إذا كان لديك أي اسم من ثلاثين شخصا ففوق على الواتساب، فأرسل لهم هذه الرسالة، لأنه بهذه الطريقة سيتم اعتبارك مستعملا مواظبا على الواتساب ويصبح عندك logo عبارة عن دائرة زرقاء. وتبقى مراسلاتك ومكالماتك مجانية.