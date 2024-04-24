"الوصفة السحرية لتحويلك إلى عروسة جديدة: اخلطي ملعقة زيت الزيتون مع الكمون وادهني بهذه المناطق من جسمك... ستندهشين من النتيجة!"

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رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون والكمون مكوّنات طبيعية بارزة معروفة بالمنافع الصحية الرائعة التي تقدّمها للجسم، وتُعدُّ خصوصًا بالغة الأهمية للنساء، ويتمتع زيت الزيتون بخاصية كونه مصدرًا هامًا للدهون الجيدة، ولا سيما الدهون الأحادية غير المشبعة التي تُعدُّ مهمة لصحة القلب والشرايين، كما أنها تسهم في تقليل معدلات الإصابة بالسمنة المرتفعة وهي مشكلة يُعاني منها العديد في الآونة الأخيرة بالتوازي، ويُعرف الكمون بأنه من الأعشاب المميزة بثراءها الغذائي ومجموعة من المزايا الصحية، إضافة إلى نكهته الممتازة، وسوف نتناول لكم في الفقرات التالية جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الموضوعات من خلال موقع الصبح، استمروا بمتابعتنا للحصول على المزيد من المقالات الفريدة.

الكمون على زيت الزيتون

زيت الزيتون مع الكمون يكوّنان مزيجاً ممتازاً، وهو يُستعمل بأساليب متنوعة بما في ذلك الاهتمام بالشعر بصورة طبيعية ومؤثرة، وتحتوي هذه الطريقة على المكوّنات الآتية:

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من الكمون.

صفار بيضة.

نصف كوب من الماء.طريقة التحضير

في وعاء واسع، صبي المياه وقومي برفع درجة الحرارة حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

ضعي الكمون في الماء ثم اتركيه يسخن حتى يبدأ في الغليان لمدة قصيرة.

اتركي الخليط يبرد تماما بعد الغليان.

“بعد أن يبرد، أضفي زيت الزيتون مع الخلط المتواصل.”

قومي بإضافة صفار البيض مع الاستمرار في التقليب حتى يتكوّن لديكِ مزيج متناسق.

طريقة الإستخدام

قومي بتوزيع الخلطة على شعرك مع التمسيد بدءًا من جذور الشعر وصولاً إلى الأطراف.

احرصي على ترك المزيج على شعرك لزمن لا يقل عن ساعة كاملة.

قومي بغسل شعرك باستخدام الماء الدافئ واستعمال الشامبو المناسب لخصائص شعرك.من المستحسن تطبيق هذه الطريقة مرتين شهرياً لتحقيق أمثل النتائج وللمحافظة على صحة شعرك وجماله بوسائل طبيعية، مما يغنيك عن استعمال أية مركبات كيماوية قد تكون مضرة.

زيت الزيتون والكمون للبشرة