انت الأن تتابع خبر هذا البرج سيصبح ملياردير وسيودع سنين الفقر للأبد... سيدة الفلك ماغي فرح تكشف هوية ملك الأبراج المحظوظ في نهاية شهر أبريل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عدد كبير من الأشخاص المهتمين بالأبراج، عن توقعات الأبراج الفلكية في الأسبوع الأخير من شهر إبريل الجاري.

ويعتبر برج الدلو

واحدًا من الأبراج الهوائية التي تتميز بالهدوء والحكمة، ويمتد تاريخ برج الدلو من 19 يناير إلى 18 فبراير، ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الدلو الأسبوع الأخير من أبريل 2024، وفقًا لسيدة الفلك ماغي فرج.

على الصعيد المهني

برج الدلو يحتاج إلى تطوير ذاته وأسلوبه، لأن أساليبه المعتادة في العمل أصبحت قديمة، ومن المفيد أن تتعاون مع فريقك في العمل، لأن العمل الجماعي سيكون مثمرًا هذا الأسبوع.

على الصعيد المادي

تظهر مفاجآت مالية هذا الأسبوع لبرج الدلو، قد تكون على شكل مكافأة غير متوقعة أو فرصة عمل جديدة تساعدك على زيادة دخلك، ولكن تجنب المخاطرة وراقب ميزانيتك للحفاظ على مستواك المادي.

على الصعيد الصحي

يشعر برج الدلو بالإرهاق، لذا يحتاج إلى مزيد من الراحة والاسترخاء للحفاظ على طاقته وصحته.

على الصعيد العاطفي