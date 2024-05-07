انت الأن تتابع خبر توقعات ليلى عبد اللطيف المقلقة: أبراج بأسوأ حظ في مايو 2024! هل تنتمي إلى إحداها؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعاني مواليد أربعة أبراج من أزمة مالية في شهر مايو القادم، ويشعرون بالاكتئاب بسبب قلة المال وعدم التنزه أو السفر وفق توقعات خبيرة الأبراج وعلم الفلك ليلى عبداللطيف.

برج الثور

مولود برج الثور يعاني من تأخير في تلقي الرواتب، خسائر مالية غير متوقعة مما يجعله مضطر لدفع نفقات إضافية

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يعاني من صعوبة في ادخار أمواله بشكل صحيح، رغبة في شراء أشياء لا تستطيع تحملها مما يجعله يشعر بالقلق بشأن المال.

برج العذراء