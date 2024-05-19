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رياض - احمد صلاح - الادارة العامة للمرور في المملكة تصدر قرارا عاجلا أسعد المواطنين بخصوص المخالفات المرورية ...تفاصيل

يشمل جميع مرتكبي المخالفات

أكدت الإدارة العامة للمرور أن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها يشمل جميع مرتكبي المخالفات المرورية من مواطنين ومقيمين وزوار.

شروط الاستفادة من التخفيض:

سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.

عدم ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة خلال فترة التخفيض، وهي:

التفحيط.

قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير.

تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.

تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.

المخالفات المرتكبة بعد بدء تطبيق التخفيض:

ستُطبق على المخالفات المرتكبة بعد بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة أحكام المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.

سداد المخالفات:

يتم سداد المخالفات المرورية آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء.

تحذير: