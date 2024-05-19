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رياض - احمد صلاح - الادارة العامة للمرور في المملكة تصدر قرارا عاجلا أسعد المواطنين بخصوص المخالفات المرورية ...تفاصيل
يشمل جميع مرتكبي المخالفات
- أكدت الإدارة العامة للمرور أن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها يشمل جميع مرتكبي المخالفات المرورية من مواطنين ومقيمين وزوار.
شروط الاستفادة من التخفيض:
- سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
- عدم ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة خلال فترة التخفيض، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
المخالفات المرتكبة بعد بدء تطبيق التخفيض:
- ستُطبق على المخالفات المرتكبة بعد بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة أحكام المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
سداد المخالفات:
- يتم سداد المخالفات المرورية آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء.
تحذير:
- تحذر الإدارة العامة للمرور من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم تسهيل سداد المخالفات.