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الادارة العامة للمرور في المملكة تصدر قرارا عاجلا أسعد المواطنين بخصوص المخالفات المرورية ...تفاصيل

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رياض - احمد صلاح - الادارة العامة للمرور في المملكة تصدر قرارا عاجلا أسعد المواطنين بخصوص المخالفات المرورية ...تفاصيل

يشمل جميع مرتكبي المخالفات

  • أكدت الإدارة العامة للمرور أن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها يشمل جميع مرتكبي المخالفات المرورية من مواطنين ومقيمين وزوار.

شروط الاستفادة من التخفيض:

  • سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
  • عدم ارتكاب أي من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة خلال فترة التخفيض، وهي:
  • التفحيط.
  • قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير.
  • تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
  • تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.

المخالفات المرتكبة بعد بدء تطبيق التخفيض:

  • ستُطبق على المخالفات المرتكبة بعد بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة أحكام المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.

سداد المخالفات:

  • يتم سداد المخالفات المرورية آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء.

تحذير:

  • تحذر الإدارة العامة للمرور من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم تسهيل سداد المخالفات.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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