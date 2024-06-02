الدكتور الربيعة يلتقي ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي

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أحمد جودة - القاهرة - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، مستشار المفوض السامي للتمويل الإسلامي وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي خالد خليفة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل تقديم الدعم للاجئين والنازحين داخليا في العالم.

وأشاد خالد خليفة بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين الوضع المعيشي لفئة اللاجئين حول العالم