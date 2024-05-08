انت الأن تتابع خبر أحداث رفح تزلزل الجنيه المصري اليوم ... وما سجله أمام الدولار كارثي للغاية ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، حتى كتابة هذه السطور، وذلك مع انتهاء إجازة البنوك وشركات الصرافة، بمناسبة أعياد شم النسيم.

تباشر البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي عملها اليوم الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، بعد انتهاء الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين في البنوك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم.

ويترقب القطاع الاقتصادي تحركات أسعار الدولار في البنوك اليوم مع بدء عودة عمل البنوك، فيما تشير توقعات إلى تدفقات سيولة دولارية للسوق المصري تمنح قوة للجنيه في مواجهة الدولار خلال الفترة المقبلة.

نقود الملك تشارلز الجديدة.. أيقونة فنية على وشك التداول

وحسنت مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني من نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من بينها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، و كذلك بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري إلى 47.88 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

ثبت سعر الدولار في السوق السوداء عند 48.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

حقق متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري مستوى 47.88 جنيه للشراء، و48.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ناهز سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في التعاملات الأخيرة مستوى 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهاً للبيع.

التضخم في مصر.. هل تحمل بيانات أبريل مفاجأة سارة؟

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه نحو 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار اليوم نحو 47.90 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

قُدر سعر الدولار في البنك التجاري بقيمة 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وصل الدولار في بنك القاهرة إلى 47.83 جنيه للشراء، و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

جاء سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

بروكسل وواشنطن تتحديان أكبر الشركات وأكثرها هيمنة في العالم.. من ينتصر؟

سعر الدولار في المصرف المتحد

حقق الدولار في المصرف المتحد مستوى 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنوك