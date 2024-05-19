نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرص تدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي المصري: الشروط والتقديم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل البنك الأهلي المصري على تقديم فرص للشباب، وخاصةً خريجي الجامعات، وقد أعلن مؤخرًا عن فتح باب التدريب لخريجي عام 2024 بهدف تأهيل وإعداد الشباب للعمل في قطاع السوق المصرفية.

وقد زادت عمليات البحث من قبل الطلاب عن الشروط المطلوبة للالتحاق ببرنامج تدريب البنك الأهلي، وسنستعرض هذه الشروط في السطور التالية وفقًا لما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي.

الشروط اللازمة لتدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي

1. يجب أن يكون المتقدم لتدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

2. يجب أن يكون الطالب مقيدًا في الفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة.

3. يجب أن يكون تقدير السنة الدراسية السابقة "جيد جدًا" أو أعلى.

الكليات المطلوبة لتدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي

- يجب أن يكون المتدرب طالبًا في كلية التجارة، وتخصصات (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

- كليات إدارة الأعمال، وتخصصات (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة أعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، وتخصصات (اقتصاد، إحصاء).

- كليات تكنولوجيا المعلومات.

- كليات الحاسبات والمعلومات.

- كليات هندسة الحاسبات، وتخصصات (حاسبات، اتصالات).

- كليات الحقوق.

موعد التقديم لتدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في برنامج تدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي المصري اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 مايو، وسيستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري.

يرجى ملاحظة أنه لن يتم النظر في أي طلبات تقديم قبل أو بعد هذه التفترة.

الأوراق المطلوبة للتدريب في البنك الأهلي 2024

يجب على المتقدم لبرنامج تدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي تقديم المستندات والأوراق التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي.

2. إثبات قيد أو بيان نجاح يفيد بالفرقة الدراسية والتقدير العام للسنة الدراسية السابقة.

3. يستغرق برنامج التدريب مدة تصل إلى 4 أسابيع.

خطوات التقديم لبرنامج تدريب خريجي 2024 في البنك الأهلي:

1. قم بزيارة الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

2. انقر على قسم "الوظائف" (Careers).

3. اختر قسم "التدريب" (Internship).

4. انقر على "NBE Internship 2024".

5. قم بتسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.



