انت الأن تتابع خبر اهلا بالثقة بالنفس.. اعتمدي لوك العيد واصبغي شعرك أحمر ناري دون مواد كيميائية وفي المنزل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتجه عدد متزايد من النساء إلى اختيار اللون الأحمر الجذاب لصبغ شعرهن، سعيًا للتعبير عن شخصيتهن بأسلوب جريء ومميز. يتميز هذا اللون بقدرته على إضافة الحيوية والأناقة لإطلالة المرأة، معكسًا الثقة والقوة الداخلية. كثيرات يفضلن هذا اللون لما يتميز به من قدرة على تجديد الطلة بشكل عصري. بفضل الوصفات الطبيعية، بات من الممكن الحصول على

هذه الصبغة دون التسبب بأضرار للشعر.

إحدى هذه الوصفات تتضمن استخدام مكونات بسيطة وآمنة تتوافر في المنزل، وهي مناسبة للاحتفالات الخاصة والمناسبات العائلية، بما فيها الأعياد. تشمل المكونات الأساسية لصبغة الشعر باللون الأحمر الناري

ما يلي:

- 3 ملاعق من الكركديه المطحون.

- 3 ملاعق من الفازلين.

- كيس من الحناء.

- نصف كوب من الماء الدافئ.

- ملعقة من زيت الزيتون الدافئ لتثبيت اللون.

تبدأ العملية

بخلط مسحوق الكركديه مع الفازلين في وعاء لتحضير خليط متجانس. يضاف إليه الحناء ويتم الخلط جيدًا، ثم يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع التحريك المستمر للحصول على عجينة ناعمة.

يخلط زيت الزيتون الدافئ مع هذه العجينة،

وبعدها يطبق الخليط على الشعر بالتساوي باستخدام فرشاة خاصة بصبغ الشعر. يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين قبل شطفه بالماء الفاتر واستخدام بلسم مغذي للحفاظ على ترطيب الشعر.

للحفاظ على اللون والجودة،