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أحمد جودة - القاهرة -



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ سلبيًا أمام نظيره الترجي التونسي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ستاد رادس ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



ويملك النادي الأهلي بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، عددا من السيناريوهات المحتملة يتوج بها ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الترجي التونسي، في مباراة الإياب المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.



سيناريوهات تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي

الحالة الأولى:- فوز النادي الأهلي بأي نتيجة في موقعة الإياب أمام الترجي التونسي يتوج الشياطين الحمر رسميًا بالأميرة السمراء الثانية عشرة في تاريخ النادي، وذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب والتي تمنح الأفضلية للفريق الأحمر.

الحالة الثانية:- التعادل السلبي للفريق الأحمر أمام الترجي في مباراة الإياب ستمكن الأهلي من حصد اللقب الإفريقي، بعد تكرار نتيجة الذهاب ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية من أجل تحديد بطل إفريقيا، وهو ما سيكون في صالح القلعة الحمراء باعتباره صاحب الأرض.



ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو 2024، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، على قناة بي إن سبورتس 6.