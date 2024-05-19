نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التشابه بينها وبين جورجينا.. ياسمين صبري تظهر برفقة كريستيانو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو وصور تظهر الفنانة ياسمين صبري، مع كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، والتي قابلته على هامش إحدى الفعاليات في السعودية.

تريند ياسمين صبري وجورجينا

وجاءت تلك الصورة بعد سنوات من التريند الذي ارتبط بها ويجمع شبه كبير بين ياسمين صبري والأرجنتينية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو، حيث إن الصور جاءت دون ظهور الأخيرة.

آخر أعمال ياسمين صبري

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مشاركتها في مسلسل رحيل الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي عام 2024، تحكي قصة مسلسل رحيل عن فتاة من منطقة شعبية اسمها "رحيل"، وتقوم بدورها ياسمين صبري.

وتدور أحداث المسلسل عن المهندسة "رحيل" التي تنشأ في حيّ شعبيّ، ومع توالي الأحداث ترتبط عاطفيًا ببطل المسلسل الذي يقوم بدوره أحمد صلاح حسني بطل مسلسل رحيل، يعمل في مجال تجارة الأخشاب ويلتقي بالفتاة "رحيل"، ويقرر الارتباط بها بعد إعجابه بها، وأيضًا من أجل مساعدتها خصوصًا مع الصعوبات التي تواجهها الفتاة الشابة في حياتها داخل الحارة الشعبية.

تواجه "رحيل" أزمة صعبة وتدخل إلى السجن بعد اتهامها في جريمة قتل، بعد مؤامرة من عدد من الشخصيات الرئيسية في المسلسل، ويقرر البطل مساعدة حبيبته من أجل إثبات براءتها من تهمة القتل، وتتوالى الأحداث.

والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، حازم سمير، أحمد صيام، مي القاضي، هاجر الشرنوبي.