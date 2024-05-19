إيران: تعرض مروحية تقل الرئيس إبراهيم رئيسي إلى حادث

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 مايو 2024 08:08 مساءً - بي بي سي عربي – تعرضت مروحية ضمن موكب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى “حادث” إثر “هبوط صعب” في شمال غرب البلاد الأحد، وفق ما وصفت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية من دون أن تحدد ما إذا كان الرئيس على متنها.

وقال التلفزيون الرسمي إنَّ “بعض التقارير غير المؤكدة تقول إن المروحية التي تقل الرئيس رئيسي تعرضت إلى حادث في مقاطعة أذربيجان الشرقية”، مضيفا أن العمليات “جارية” لتحديد مكانها في ظل الظروف الجوية السيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن رئيسي وكذلك وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، من بين ركاب المروحية، إضافةً إلى محافظة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وبعض المسؤولين الآخرين.

و أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة مروحية في موكب الرئيس إبراهيم رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط، مضيفا أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.

وأفادت الوكالة الرسمية أنه جرى إرسال 16 فريق إنقاذ إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على المرور في المنطقة والظروف الجوية غير المواتية، وخاصة الضباب الكثيف، ستستغرق عملية البحث والإنقاذ بعض الوقت.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

من جانبها ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن ‏الطائرة المروحية التي تقل رئيس الجمهورية هبطت بسبب الظروف الجوية في المنطقة الشمالية من محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران.

وكان الرئيس الإيراني قد شارك، مع نظيره الأذربيجاني الهام علييوف، في مراسم تدشين سد “قيز قلعه سي” المشترك بين ايران وجمهورية أذربيجان على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

ويتولى إبراهيم رئيسي (63 عاما) رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ يونيو 2021.