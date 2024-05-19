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أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، جلسة بين خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، أثناء العودة على متن الطائرة من تونس، عقب مواجهة الترجي التونسي، على ستاد حمادي العقربي رادس الأولمبي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، غضبه الشديد بعد استبعاده من المشاركة في مواجهة الذهاب، وهو ما دفع خالد بيبو مدير الكرة لعقد معه جلسة نفسية سريعة، والتأكيد على ثقة الجهاز الفني في قدراته.

الأهلي يحتوي غضب كهربا بعد مباراة الترجي.. تفاصيل

وجاء غضب كهربا، بسبب عدم مشاركته حتى كبديل في المباراة، حيث أكد في جلسته مع مدير الكرة، أنه غير سعيد بتعامل السويسري مارسيل كولر المدير الفني معه، وإخراجه من حساباته الفنية، إلا أن بيبو أكد له أهميته وأن كل مباراة لها حساباتها الخاصة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي يترأسها محمود الخطيب، إلى مطار القاهرة، قادمة من تونس بعد مواجهة الترجي على ملعب رادس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، والتي أقيمت على ملعب رادس بتونس، ليتأجل حسم اللقب إلى استاد القاهرة في مباراة الإياب المقرر لها يوم 25 من شهر مايو الجاري.

