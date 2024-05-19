انت الأن تتابع خبر بسبب كثر الشائعات.. النجمة ليلى علوي توجه رسالة مؤثرة للمصريين وتكشف عن حقيقة فنية لجمهور الزعيم عادل امام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة ليلى علوي خلال لقاء تلفزيوني في مهرجان الشارقة السينمائي، موضحة استمرار التواصل مع عائلة الفنان الكبير عادل إمام للاطمئنان على صحته. ونقلت علوي في تصريحاتها أنها تتابع وضعه الصحي بصورة مستمرة عبر التواصل مع نجله رامي إمام، بالإضافة إلى الفنانة يسرا التي تعد مقربة من الزعيم.

وقد أكدت ليلى

أن الشائعات التي تنتشر بشأن صحة عادل إمام لا أساس لها من الصحة، داعية الجمهور إلى عدم تصديق هذه الأخبار المغلوطة التي تسبب القلق والإزعاج لكل من يحبونه. في السياق نفسه، أشارت إلى أن الشائعات غالبًا ما تكون متداولة بين الناس، خاصة بالنسبة لشخصية بارزة مثل إمام.

من جانبه، علق رامي إمام، المخرج ونجل الفنان الكبير، على الشائعات في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC، مؤكدًا أن العائلة باتت معتادة على هذه النوعية من الأخبار، وأنها لا تأخذ بها كثيرًا. كما أكد أن والده بصحة جيدة، نافيًا جميع الشائعات التي تحيط به.

عادل إمام بدوره،