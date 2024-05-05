انت الأن تتابع خبر كيك الكافيهات والمطاعم بأسرار وتركيات كبار الشيفات. “الأنجلش كيك” بقوام خفيف وطعم مظبوط وبخطوات سريعة وسهلة اتبعيها في أي وقت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الانجلش كيك من أشهر وأبرز الوصفات الغربية لطريقة صنع الكيكة بطريقة مختلفة ومميزة، كما أنها من الوصفات البسيطة واللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة إفطار أو عشاء مغذية بجانب الحليب الدافئ للأطفال، وهي عبارة عن كيكة هشة تحتوي على الفواكه المجففة مما يعطيها شكلًا رائعًا وطعمًا لذيذًا أيضًا، وسنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لتحضير الانجلش كيك من المنزل بكل سهولة وبوصفة ناجحة تمامًا.طريقة عمل الانجلش كيك

المحبوبة والمفضلة لدى الجميع، هي الانجلش كيك السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها بأفضل طريقة باستخدام أبسط المكونات التالية، والتي تتمثل في:

المكونات اللازمة:100 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من السكر.

ثلاث بيضات.

باكيت من الفانيليا.

اثنان كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان حليب بودر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة من الملح.

بشر ليمونة.

ربع كوب عصير برتقال.طريقة التحضير والتقديم: