انت الأن تتابع خبر كيك الكافيهات والمطاعم بأسرار وتركيات كبار الشيفات. “الأنجلش كيك” بقوام خفيف وطعم مظبوط وبخطوات سريعة وسهلة اتبعيها في أي وقت والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الانجلش كيك من أشهر وأبرز الوصفات الغربية لطريقة صنع الكيكة بطريقة مختلفة ومميزة، كما أنها من الوصفات البسيطة واللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة إفطار أو عشاء مغذية بجانب الحليب الدافئ للأطفال، وهي عبارة عن كيكة هشة تحتوي على الفواكه المجففة مما يعطيها شكلًا رائعًا وطعمًا لذيذًا أيضًا، وسنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لتحضير الانجلش كيك من المنزل بكل سهولة وبوصفة ناجحة تمامًا.طريقة عمل الانجلش كيك
- المحبوبة والمفضلة لدى الجميع، هي الانجلش كيك السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها بأفضل طريقة باستخدام أبسط المكونات التالية، والتي تتمثل في:
المكونات اللازمة:100 جرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- كوب من السكر.
- ثلاث بيضات.
- باكيت من الفانيليا.
- اثنان كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان حليب بودر.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- بشر ليمونة.
ربع كوب عصير برتقال.طريقة التحضير والتقديم:
- نحضر وعاءً ونضع فيه الزبدة والزيت ونضربهما جيدًا بالمضرب اليدوي حتى يفتح معنا الخليط تمامًا، ثم نضع عليهم السكر ونكمل ضرب المكونات تمامًا حتى نتأكد من اختفاء السكر تمامًا.
- نضع البيض بالتدريج واحدة تلو الأخرى حتى يختفي البيض مع المكونات، ثم ننزل بالفانيليا وبشر الليمون مع التقليب جيدًا.
- نحضر الدقيق والحليب البودر والبيكنج بودر والملح وننخلهم جانبًا، ثم نضيفهم على الخليط مع التقليب ببطء حتى يختفي الدقيق، ثم ننزل عليهم بعصير البرتقال ويقلب جيدًا.
- نحضر قالب الانجلش كيك وندهنه بالسمن، ثم نضع به ورق زبدة ونصب عليه خليط الكيك، ثم نحضر خلة خشبية ونسوي وجه الكيك بخطوط عكس الاتجاه.
- ندخل الكيك إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة حتى يستوي تمامًا ويأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا ويرتفع حجمه.نخرج الكيك من الفرن ونتركه جانبًا ليبرد، ثم نحضر طبقًا ونقلب عليه القالب ونقطع الكيك، ثم نرصه بشكل مرتب ويكون جاهزًا للأكل.