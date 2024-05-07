ألذ وجبة وأشهى تحلية “المطبق بالسكر والقرفة” اعمليه لأولادك في البيت بمكونات سهلة والطعم خرافي...طريقة التحضير

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل المطبق بالسكر والقرفة من الوصفات اللذيذة والتي تشبه بشكل كبير عجينة الفطائر، كما أنها تحتوي على عدد من الطبقات، هذا ويتم تزيينها باستخدام السكر والقرفة، كذلك تتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها، مما يجعلك تقومين بتجهيزها لأسرتك بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات البسيطة وخطوات مرتبة، ومن الجدير بالذكر ان هذه الوصفة لها مذاق شهي مميز، لذا فيما يلي نوضح لكم مكونات عمل المطبق بالخطوات

.مكونات عمل المطبق بالسكر والقرفة

عدد 4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول أو دقيق متعدد الأغراض.

مقدار قليل من الملح.

عدد 2 ملعقة من السكر الأبيض.

مقدار مناسب من الماء الدافئ لاستخدامه في العجن.

مكونات حشوة المطبق

عدد 2 ملعقة من السكر البودرة.

2 ملعقة كبيرة الحجم من القرفة.

يمكنك استخدام كلًا من المكسرات، الزبيب وجوز الهند حسب رغبتك.

طريقة عمل المطبق بالسكر والقرفة