"تصريح مثير للجدل حول الرواتب يبعث الأمل والترقب في الأردن! تعرّف على مستقبل الأردنيين في الأيام المقبلة"

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رياض - احمد صلاح - قال مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أن 3 أرباع المتقاعدين في الأردن رواتبهم أقل من 500 دينار، في سن تزداد فيه الأعباء المالية والمعيشية عليهم.

وأضاف في تصريحات صحافية إن مستويات الرواتب التقاعدية في الأردن منخفضة وقريبة جدا من خطوط الفقر. وأوضح أن انخفاض الرواتب ساهم في ارتفاع معدلات الفقر وضعف معدلات النمو الاقتصادي، بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل عجلة نمو الاقتصاد تدور ببطء شديد.

وبيّنَ أن ضعف الرواتب يمنع المواطنين من تحقيق الرفاهية ومستويات معيشية لائقة ومناسبة، ويدفعالمتقاعدين للعودة إلى سوق العمل ما أدى إلى عمل تشوهات خطيرة في سوق العمل. ولفت إلى أنه لم يتم زيادة الأجور منذ 10 سنوات بشكل يتلاءم مع ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. وطالب بزيادة مستويات الأجور، من أجل أن تكون الرواتب التقاعدية كفاية للأسر من أجل العيش بكرامة.