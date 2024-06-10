انت الأن تتابع خبر اكتشاف ياباني يكشف الإعجاز القرآني: مفاجأة ما يحدث لجسم الإنسان بتناول التين والزيتون معًا! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رغم معرفتنا فوائد الفواكه والخضروات والعديد من الأطعمة، الا أن هنالك دائماً شيء جديد يجب علينا معرفته والاستفادة من فوائده، وأكبر مثال على ذلك تناول التين والزيتون معاً. هذه الوصفة هي ليست جديدة، ولكن تم تأكيدها علمياً، اذ ذكرت هذه الوصفة بالقرآن الكريم، وتم الاكتشاف أن هذه الوصفة تعد بمثابة معجزة لجسم الانسان.

بداية ما هي مادة الميثالونيدز