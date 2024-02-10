اتفرج الاستخبارات الأمريكية تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطائرات المسيرة لدى الحوثيين

الرياض - محمد الاطلسي - فجر تقرير للاستخبارات الأمريكية، مفاجأة بشأن الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون في هجماتهم على خطوط الشحن في البحر الأحمر، وخليج عدن وباب المندب، منذ نوفمبر الماضي.

وبحسب التقارير الصادرة عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، والذي نشرته صحف غربية، وترجمه المشهد اليمني، فقد تم تجهيز المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن بنفس الطائرات الهجومية بدون طيار من مصادر إيرانية مثل القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا.

واستخدمت القوتان طائرات بدون طيار للهجوم من بعيد وتحديث ترسانتيهما. فمنذ أكتوبر/تشرين الأول، أسقطت البحرية الأمريكية العشرات من الطائرات بدون طيار في اتجاه واحد متجهة إلى البحر الأحمر وخليج عدن ، في حين يكافح الجيش الأوكراني على بعد أميال عديدة مع ما يوصف بحرب الطائرات بدون طيار في أوروبا الشرقية.

ونشرت وكالة الاستخبارات الدفاعية هذا الأسبوع تقريرا يوثق كيفية تسليح إيران للمسلحين الحوثيين، وسلطت الضوء من بين أسلحة أخرى على الطائرات بدون طيار من طراز Waid 1 و 2. وقالت وكالة استخبارات الدفاع إنها تشترك في سمات مميزة - أنابيب بيتوت، وجسم الطائرة، ومخاريط الأنف القصيرة - مع طائرتي اتفرج 131 و136 الإيرانيتين، اللتين يبلغ مداهما أكثر من 1000 ميل.

وقالت دراسة أخرى لوكالة الاستخبارات الدفاعية نشرت في أغسطس/آب إن طائرتي "جيران-1" و"جيران-2" الروسيتين، رغم تغيير علامتهما التجارية، من أصل إيراني لأسباب مماثلة. استندت النتائج إلى الأجزاء المستردة بالإضافة إلى المقارنة المرئية للصور المتاحة للجمهور. توفر المسيرات والعروض العسكرية الأخرى للمحللين فرصة لتفقد القوة النارية الأجنبية.

"تتوافق مثبتات جناح Waid 2 التي عرضها الحوثيون في اليمن مع حجم وشكل الجنيحات الموجودة على اتفرج-136 المعروضة في إيران وحطام جيران-2 - الاسم الروسي للشاهد-136 - الذي تم انتشاله بعد أن تم العثور عليه في روسيا". وذكر تقييم DIA أن الهجمات في أوكرانيا.