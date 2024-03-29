تطورات عاجلة غير مسبوقة بين السعودية وصنعاء انتظرها اليمنيين طويلاً ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - في خطوة غير مسبوقة، كشفت مصادر مطلعة عن توافق جديد بين الحكومة في صنعاء والرياض. هذا التوافق يتضمن صرف مرتبات الموظفين، فتح الطرقات، وفتح مطار صنعاء لوجهات جديدة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطوات قريبا.

وفي منشور على تويتر، قال الناشط الاجتماعي عبد العزيز العقاب: “تحييد الملف الإقتصادي والإنساني عن الصراع وتسليم الرواتب مقدماً من بند الإعمار والمصالحة إلى حين قيام اللجنة الإقتصادية بإنجاز الآلية المتفقه وفتح الطرقات بصورة عاجلة وإطلاق الموقوفين كافة وفتح مطار صنعاء إلى الوجهات الجديدة وتشكيل لجنة الإتصال اليمنية كل ذلك سيكون والترتيبات قائمة.”

وتأتي هذه الخطوات في ظل الضغوط المتزايدة على حكومة صنعاء للتسريع في توقيع اتفاق السلام.

وقد أكد زعيم جماعة أنصار الله قبل يومين أن على السعودية التوقيع على الاتفاق وعدم الخضوع للرغبة الأمريكية في عرقلة الاتفاق كضغط لوقف عمليات صنعاء المساندة لغزة.

هذا الخبر يشكل تطوراً هاماً في العلاقات بين السعودية وصنعاء، ويمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الوضع الإقتصادي والإنساني في اليمن.