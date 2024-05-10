فولكس فاجن طوارق 2024 .. تنافس نيسان باترول و تويوتا لاندكروزر برادو 2024 في السعودية بسعر رخيص غير متوقع

الرياض - محمد الاطلسي - هناك عدد من عمليات البحث على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على أحدث سيارات الكروس أوفر الشبابية والتي تعتبر مفضلة لدى عدد من عشاق هذه السيارات وهي فولكس فاجن طوارق 2024.

وتمتلك السيارة عدد من المواصفات الرهيبة والجذابة سواء مواصفات خارجية جذابة أو تقنيات داخلية وهذا هو الذي سوف نعرضه لكم في هذا المقال بخصوص هذه السيارة.

مواصفات سيارة فولكس فاجن طوارق 2024

مواصفات المحرك المحرك الأول المحرك الثاني نوع المحرك تأتي السيارة بمحرك أول من النوع بنزين تحتوي السيارة على محرك ثاني من النوع بنزين تيربو سعة المحرك تبلغ سعة هذا المحرك 2 لتر كما تبلغ سعة المحرك هذا 3 لتر قوة المحرك يعمل هذا المحرك بقوة تبلغ 250 حصان، اقوي من سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 أما بالنسبة إلى هذا المحرك فيعمل بقوة تصل إلى 340 حصان عزم الدوران يعمل بعزم دوران يبلغ 370 نيوتن متر يعمل هذا المحرك بعزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر، اكبر من سيارة نيسان قشقاي 2025 ناقل الحركة ونظام الدفع يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات بينما يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات عدد الاسطوانات تعمل بنظام الدفع الرباعي تعمل أيضاً بنظام الدفع الرباعي

تتميز هذه السيارة بمواصفات خارجية جذابة وممتازة تشبه سيارة انفنتي QX55 2024، حيث تأتي من الأمام بواجهة ملموسة بالكروم ومصابيح أمامية من النوع LED تعمل على مساعدة السائق على الرؤية بدقة عالية بالإضافة إلى مصابيح نهارية، وإذا نظرنا من الجانب نجد مرايا كهربائية تدعم التعديل الكهربائي وترتكز السيارة على عجلات بمقاس 18 أو 19 بوصه، ومن الخلف نجد مصابيح خلفية من النوع LED أيضاً.

تتميز هذه السيارة بمواصفات خارجية جذابة وممتازة تشبه سيارة انفنتي QX55 2024، حيث تأتي من الأمام بواجهة ملموسة بالكروم ومصابيح أمامية من النوع LED تعمل على مساعدة السائق على الرؤية بدقة عالية بالإضافة إلى مصابيح نهارية، وإذا نظرنا من الجانب نجد مرايا كهربائية تدعم التعديل الكهربائي وترتكز السيارة على عجلات بمقاس 18 أو 19 بوصه، ومن الخلف نجد مصابيح خلفية من النوع LED أيضاً.

وإذا نظرنا على السيارة من الداخل نجد أنها تمتلك عدد خمسة مقاعد مصنوعة من القماش أو الجلد لتضمن راحة الركاب، ويمكنك تعديل المقاعد الأمامية كهربائياً كما أنها تدعم خاصية التدليك لراحة الركاب، كما يوجد عجلة قيادة مصنوعة من الجلد متعددة الوظائف، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما، وإذا انتقلنا إلى التقنيات فنجد شاشة معلومات وترفيه بمقاس 15 بوصة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12 بوصة، كما تأتي السيارة بنظام صوتي مكون من 8 سماعات، ونظام تكييف أوتوماتيكي.

نجد في السيارة وسائد هوائية موزعة على السائق والراكب الأمامي ولحماية الأطفال توفر السيارة نظام تثبيت مقعد الطفل تأتي السيارة بحساسات أمامية وخلفية للمساعدة في الركن كاميرا خلفية وتأتي السيارة عدة أنظمة مميزة مثل نظام التحذير من التصادم الأمامي، نظام تثبيت السرعة، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات، ونظام تنبيه السائق.

سعر السيارة هذه في السعودية يبدأ من 249,999 ريال، تتنافس فولكس فاجن طوارق مع منافسين معروفين مثل جيب جراند شيروكي,وجاكوار إف-بيس,وأودي كيو7، تتوفر سيارة ألمانية Crossover هذه في 3 نسخها ، حيث تباع أغلى نسخها بسعر 249,999 ريال