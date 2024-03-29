انت الأن تتابع خبر تعديل موعد إجازة رمضان ١٤٤٥ للطلاب وفقًا لتحديد وزارة التعليم السعودية الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجابت وزارة التعليم السعودية عن كل تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد إجازة الطلاب خلال شهر رمضان المبارك للتسهيل على الطلاب خلال فترة الصيام، بالإضافة إلى مراعاة المعلمين والمعلمات، وقد أوضحت الوزارة جدول الفصل الدراسي الثالث من بعد شهر رمضان وإجازة عيد الفطر من أجل توضيح مواعيد الاختبارات النهائية كذلك.

وزارة التعليم السعودية تعلن إجازة رمضان ١٤٤٥ للطلاب

حددت وزارة التعليم في السعودية اجازة رمضان بالنسبة إلى للطلاب فتكون من يوم 28 مارس 2024 وهي بمثابة عطلة عيد الفطر المبارك وسوف تستمر مدة 17 يوم حتى يوم 15 أبريل أمام جميع الطلاب والطالبات، لأنها واحدة من الإجازات الرسمية التي يبحث عنها الجميع وذلك للاستمتاع وقد الوزارة بتمديد العطلة.

إجازة الفصل الدراسي الثالث للطلاب

وتأتي إجازات الترم الثالث الدراسي 1445 لتكون كالتالي:

بالنسبة إلى أول عطلة خلال الترم الثالث تكون يوم 28 مارس وذلك أمام كل الطلاب والطالبات وهي من ضمن الإجازات الرسمية التي تم إقرارها من قبل الوزارة مثل عطلة اليوم الوطني أو التأسيس السعودي.

أما ثاني اجازة فهي مطولة وتصادف 2 مايو لعام 2024، وتكون آخر اجازة عطلة نهاية العام الدراسي وتصادف 10 يونيو لعام 2024 وبعدها تبدأ من بعد ذلك العطلة الصيفية التي يتم تحديدها حسب موعد بداية العام الدراسي 1446 من قبل وزارة التعليم.

آلية الاختبارات النهائية للترم الثالث

ولم تُحدد بعد وزارة التعليم السعودية آلية بدء الاختبارات النهائية المتعلقة بالفصل الثالث الدراسي، وفي حالة تحديدها سوف تقوم بنشرها بالإضافة إلى إلي عدم الإعلان عن تحديد الاختبارات ولكن الترم الثالث بالفعل بدء وتضع وزارة التربية كل القواعد المتعلقة بالجدول المدرسية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل التقليل من أوقات الدراسة خلال الشهر الكريم، حتى يتمكن كل الطلاب من الاهتمام بطقوس شهر رمضان:

هذا يأتي شهر رمضان خلال الفصل الدراسي الثالث حيث قد بدأت الدراسة في الفصل الثالث يوم الأحد الموافق يوم 22 وذلك من شهر شعبان الموافق يوم الثالث من شهر مارس.

ثم يبدأ بعد ذلك شهر رمضان خلال الأسبوع الثاني من بدء الفصل الدراسي الثالث بالتحديد يوم الاثنين الذي يوافق يوم الحادي عشر من مارس.

بعد ذلك يتم تحديد كل مواعيد الدوام من خلال الإدارة التعليمية وذلك طبقا لكل إدارة ويكون وقت الحصة نحو 35 دقيقة فقط، ومدة الدوام اليومية لا تتعدى نحو أربع ساعات تقريبا.

متى إجازة رمضان 1445؟

إجازة من الثامن والعشرين من مارس حتى الخامس عشر من شهر أبريل، وهي أطول إجازة خلال العام ثم بعدها تكون العودة إلى الفصل الثالث.

هل رمضان يتغير؟

يعتمد التاريخ الميلادي على السنة الشمسية، وأما الهجري على السنة القمرية، لذلك يختلف موعد بدء شهر رمضان في كل عام.

هل رمضان يتقدم كل سنه؟