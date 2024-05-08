"وداعا لمساحيق التنظيف "..خطوات بسيطة لتنظيف عيون البوتاجاز في المنزل باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك!!

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رياض - احمد صلاح - سنتعرف على طرق فعالة لتنظيف عيون البوتاجاز في المنزل، حيث يعد البوتاجاز من الأجزاء التي تتراكم فيها الدهون والأوساخ بشكل مستمر، مما يجعل عملية تنظيفه أمر صعب للكثير من السيدات، وفي هذا المقال سنتعرف على طرق لتنظيف عيون البوتاجاز في المنزل باستخدام خطوات بسيطة ومكونات متوفرة في مطبخك.

طرق فعالة لتنظيف عيون البوتاجاز

من الوصفات الفعالة لتنظيف عيون البوتاجاز استخدام عصير الليمون والخل الأبيض ولمعرفة الطريقة بالتفصيل تابع التالي:

عصير الليمون وخل الأبيض

في البداية قومي بتحضير مزيج من عصير الليمون وخل الأبيض.

بعد ذلك ضعي العيون المتسخة في هذا المزيج واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل.

استخدمي فرشاة لتنظيف العيون.

في النهاية ستلاحظين فعالية هذه الخلطة في إذابة الدهون بسرعة.استخدام الأسلاك الرفيعة وإبرة الخياطة

في البداية قومي باستخدام أسلاك رفيعة لتسليك فتحات البوتاجاز بلطف.

احرصي على استخدام إبرة الخياطة للتخلص من الدهون المتراكمة في هذه الفتحات.

في النهاية قومي بتنظيف الشوائب العالقة بسهولة باستخدام الماء الدافئ والصابون السائل

وصفة الخل الأبيض والبكربوناتو

في البداية قومي بتحضير مزيج من الخل الأبيض والبكربوناتو، ملح الليمون، وعصير الليمون، الماء، والصابون.

بعد ذلك ضعي العيون في هذا المزيج واتركيها لمدة نصف ساعة.

ومن ثم قومي بفرك الدهون وشطفها بالماء.

في النهاية ستلاحظين فعالية هذه الخلطة في تنظيف البوتاجاز بسرعة وفعالية.

الكركديه والصابون السائل لتنظيف البوتاجاز