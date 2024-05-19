سيد رجب ينضم إلى مشروع رقمنة ذكريات الفنان باستخدام الذكاء الاصطناعي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان سيد رجب عن انضمامه إلى مشروع رقمنة ذكريات الفنان باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ للحفاظ على التراث الفني.





وأعرب سيد رجب عن تحمسه لهذه الفكرة وقرر الانضمام لها خوفا على تاريخه الفني من الضياع، ولاسترجاع ذكرياته الكثيرة.

وقال الفنان سيد رجب تصريحات صحفية قائلا: «لقيت إن جزء من أرشيفي هيبقى فُرصة جيدة لذكر تاريخي ومشوار فرقة الورشة وتذكر الزملاء الذين اقترن بهم عملي مع الفرقة الأحياء منهم واللذين رحلوا عن عالمنا».

وكان عدد من الفنانين والنجوم انضموا لمشروع مُبادرة للحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أبرزهم إلهام شاهين، ومحمود حميدة، وبشرى، وبسمة وأحمد زاهر، وشيري عادل وغيرهم.

تفاصيل مشروع أرشفة تاريخ الفن المصري

ومشروع أرشفة تاريخ الفن المصري والحفاظ على تراث الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي هي مبادرة من خالد حميدة وتحمس لها ودعمها العديد من الفنانين وصُناع السينما والدراما المصرية.

وتستهدف المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا مُتماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف أرشيف صور وذكريات خاصة لم تُنشر من قبل.

آخر أعمال سيد رجب

ينتظر الفنان سيد رجب طرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم ولاد رزق 3، وهو من بطولة الفنان أحمد عز إلى جانب كوكبة من نجوم الفن.

وعرض مؤخرا للفنان سيد رجب فيلم مقسوم وهو من بطولة ليلى علوي، إلى جانب نخبة من نجوم الفن أبرزهم: شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا.

ويسجل فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا.