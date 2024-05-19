محمد منير يتمنى فوز نادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد منير في تصريحات إذاعية، عن امنيته لفوز نادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثاني في تاريخ الأبيض، خلال المباراة التي ستجمع بينه وبين نهضة بركان الليلة، في نهائي البطولة الإفريقية، بعدما خسر الأبيض ذهابًا بهدفين لهدف، قائلا: نأمل أن يحقق نادي الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية، دعوات جموع المصريين مع نادي الزمالك اليوم، وأتمنى أن يتوج الفارس الأبيض باللقب القاري، والعودة مجددًا لأمجاده والبطولات الإفريقية.

نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية

يستضيف نادي الزمالك على أرضه استاد القاهرة الدولي، منافسه فريق نهضة بركان المغربي، وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو الجاري، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد نهضة البركان في في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي

آخر أعمال محمد منير

يذكر أن محمد منير، طرح أجدد أغانيه بعنوان يا فلسطين، وذلك لدعم أهالي غزة والشعب الفلسطيني في ظل معاناتهم في الحرب مع المحتل الإسرئيلي، أغنية الساحل الشمالي والتي تم طرحها على يوتيوب قبل شهر ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وكانت الأغنية ديو بينه وبين الفنانة اللبنانية ميريام فارس، وتخطت مشاهداتها حاجز 7 ونصف ملايين مشاهدة حتى الآن، وغنت ميريام خلال الأغنية باللهجة الإسكندرانية، وتعد أغنية الساحل الشمالي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، وجيتار شريف فهمي وإيقاعات أحمد بدير وناي أحمد خيري.

كلمات أغنية يا فلسطيني لـ محمد منير

يسكت يسكت رد الشعب

وفجأة يطرشقلك شرايينك

يالي مخطط تلغي العدل

وشياطين الشر في تكوينك

يسكت يسكت الاستحمال

لما مراره يساوي الموت

ينتحر الصبر في فيضانه

وينفجر الشعب المكبوت

تسرق تحرق تقتل تهدم

وتتفنن في صفوف الغدر

آدي الشعب

إن حب يرد بحجارة

جندل تأمينك

يا فلسطيني

ينصر دينك