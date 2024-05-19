ولي العهد السعودي يصدر مرسوما عاجلا أسعد قلوب السعوديين بهذا الخصوص !

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رياض - احمد صلاح - وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بضرورة مراعاة أوقات الصلاة عند جدولة مباريات كرة القدم، مشدداً على أن أي تجاوز في هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً.

وقد تم إرسال خطاب لوزير الرياضة نصّه كالتالي: