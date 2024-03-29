فتاة سعوديه استجابت لإعلان وظائف .. وبعد التقديم عليه وتسجيل بياناتها كانت المفاجأة الصادمة!

الرياض - محمد الاطلسي - نشر الناشط في منصة إكس إياد الحمود قصة لشقيقة أحد متابعيه تلقاها في رسالة على تطبيق الواتساب .

وقال شقيق الفتاة في الرسالة أن أخته سقطت في فخ مجموعة من النصابين أعلنوا عن وظائف في إنستغرام وطلبوا منها بياناتها كاملة فوافقت على ذلك .

وتابع أن النصابين فتحوا حسابات بنكية باسم أختها ورقم جوال كذلك باسمها، فكان هؤلاء النصابين يوهمون الناس ببيع منتجات ويرسلون رقم حسابها لهم وبعد التحويل "يسحبون عليهم".

وأضاف أنهم تفاجؤوا باتصالات من شرطة المدينة وتبوك ومكة بتقديم بلاغات ضد أخته ويتم إيقافها بسبب النصابين ولا يعلم كيف يبرئها مشيرا إلى أن الأمر منذ 9 أشهر ويقومون بإخراجها بكفالة في كل مرة.