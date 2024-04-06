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اتفرج الصدمة ..قوة امنية تضبط فتاة سعودية دخلت محل وقامت بفعل صادم .. والمفاجأة كيف تم كشف امرهم!

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الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت القوى الأمنية السعودية من القبض على إمرأة رشت صيدلي بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية، مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وذكر البلاغ أن قيمة الرشوة 12 ألف ريال سعودي، تمكنت القوى الأمنية السعودية من القبض على إمرأة رشت صيدلي بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع السعودية، مقابل شراء 45 حقنة من هرمون النمو.  

 

 

 

وذكر البلاغ أن قيمة الرشوة 12 ألف ريال سعودي، فقد قامت السيدة بإرسل بريد إلكتروني إلى الهيئة الصحية لشراء حقن هرمون النمو، فإتصلت الهيئة بالسيدة بعد ان شكوا بها، وأبلغوا عن موافقتهم مقابل المبلغ المذكور، وبعد وصولها إلى الصيدلية تم القبض عليها وبحوزتها المال والحقن

 

وتصدر الخبر الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، كما إزداد البحث على ماهية الحقن، ليتبين أنها تساعد النساء في بعض الحالات لزيادة الخصوبة وتأخر الشيخوخة

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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