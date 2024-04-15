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اتفرج الصدمة ..فتاة سعودية تستغيث وتصرخ بشكل هستيري بعد تعرضها لأمر صادم وقبيح داخل مقهى

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الرياض - محمد الاطلسي - اعادت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقته ونشرته  فتاة سعودية بشان تعرضها للاحتيال داخل إحدى الكافيهات في مصر حيث سُحب من حسابها ما يقارب الـ 18 ألف ريال مقابل كوب قهوة سعره 97 ريال .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وعلقت الفتاة على الفيديو ،" ثروباك لما سرقوني .. قهوة في مصر وسحبوا 5000 بدال 500 وسحبوا بالدولار بدال جنيه " ، ما يقارب الـ 18 ألف ريال سعودي.

 

 

وقالت الفتاة خلال الفيديو الذي صورته من داخل الكافيه ،" المبلغ إلى الآن ما رجع .. وهذا الشخص الذي رفض أن يٌعيده لي .. ويقول أني ما دفعت ".

 

وتابعت،" أنا كنت جالسة هنا والكاميرات فوق واضحة .. وما فتحوا الكاميرات يوروني .. الخلل عند مين ما بعرف "

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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