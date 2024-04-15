راقي سعودي يكشف مفاجأة .. ظهور هذه العلامة تعني انك مصاب بالعين والحسد ..احذر ولا تتجاهلها

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الراقي الشرعي السعودي الشيخ جمعان السلطاني، عن العلامات التي تظهر على الشخص تدل على أنه مصاب بالعين أو الحسد ويحتاج إلى الرقية.

تحذير سعودي عاجل..هذه الحقنة التى توقف عضلة القلب وقتلت العديد... تعرف عليها وخذ حذرك

وأوضح خلال لقاء له مع برنامج "سيدتي" المذاع على قناة روتانا خليجية: أن هذه الأعراض هي: " الضيق في الصدر، التثاؤب الكثير، التوتر والقلق، وأيضا يجد الإنسان حدوث تغير في حياته وفي طلب العلم"، مشيرا إلى ضرورة التأكد من هذه العلامات بعد الرقية عليه، وتعبه وتأثره بآيات العين والحسد وذلك خلال جلسة أو جلستين أو 5 جلسات، حسب نوع المرض لدى الشخص.