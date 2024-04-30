انت الأن تتابع خبر له نفس تأثير حقن أوزمبك.. الكشف عن مشروب يساعد على إنقاص الوزن ويحد من الجوع..ينقص وزنك عشرة كيلو في الشهر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أخصائيو التغذية، إن اتباع نظام غذائي غني بالألياف مفيد للصحة، وقد يساعدك على إنقاص الوزن استبدل الأطعمة مثل مخفوق البروتين بالعصائر للحصول على المزيد من الألياف في نظامك الغذائي.

وأضافوا: الشوفان المغلي له نفس تأثير أوزمبك،

كما سلط الخبراء على العنصر الغذائي الرئيسي الوحيد الذي يقولون إن له تأثيرات قوية في الحد من الجوع والتي تكاد تكون فعالة مثل الحقن، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وأوضحت ميليسا ريفكين،