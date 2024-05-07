انت الأن تتابع خبر أمر ملكي بصرف مكرمة ملكية 1000 ريال لحساب المواطن الدفعة 78 لشهر مايو .... حقيقة أم شائعة؟؟ الموارد توضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلق حساب المواطن إعلانًا عن إخراج نتائج أهلية الدفعة 78 لشهر مايو، وفرح المؤهلين بتلك الأنباء السارة، والمرتبطة بتوقيت صرف معاش البرنامج، كما أثبت أن الدعم سوف يصرف مضمون بمكرمة الملك سلمان لكلًا من العائل والتابع، والتي خصص بأمر ملكي قديم لزيادة مقدار الدعم حتى يستطيع الأشخاص ذات الدخل المحدود والمنتفعين من القضاء على الحياة المعيشة الشديدة، وفيما يلي سوف نعرض عليكم تفاصيل الخبر.

أنباء سارة لمستفيدي دعم حساب المواطن

لقد قام برنامج حساب المواطن بالإفصاح عن أنباء تسر المنتفعين من الدعم وعن الموافقة على أهليتهم، بخصوص أخذ مبالغ الأكثر استحقاق لشهر مايو وذلك يتم قبل الوقت الرسمي المخصص بيوم واحد، ويستحق الذكر أن الدعم سوف يتم صرفه في اليوم 10 في الشهر الميلادي.

ولكن الشهر الحالي سوف يصادف ذلك اليوم مع يوم الجمعة إجازة نهاية الأسبوع، ويتم التقديم بالصرف في الخميس الذي يصادف التاسع من مايو 2024.

صرف الدعم الإضافي المؤقت لبرنامج حساب المواطن

أخبرت وزارة الموارد البشرية عن مواظبة صرف الدعم الإضافي الغير ثابت للتابع والعائل والذي يسمى من معظم المنتفعين بمكرمة الملك سلمان والتي تم مدها 12 شهر من المحتمل ختامها في آخر العام الحالي 2024 ونصت كالتالي:

يأخذ عائل للأسرة دعم إضافي غير ثابت 720 ريال.

أما التابع الذي يبلغ فوق 18 عامًا فسوف يأخذ دعم 360 ريال.

التابع الذي لا يزيد عمره عن 18 عام فسوف يأخذ دعم 216 ريال سعودي.

حاسبة حساب المواطن

يمكن للمواطنين السعوديين المشمولين في الدفعة 78 للبرنامج بالتعرف على مقدار الاستحقاق عن طريق استعمال الحاسبة التقديرية، كالتالي:

اذهب مباشرة إلى موقع حساب المواطن بواسطة النقر هنا.

قم بالنقر فوق مربع السياسات.

ثم اضغط على مربع الحاسبة التقديرية.

سوف تجد عدد من الأسئلة قم بالإجابة عليها بكل دقة في الأماكن المحددة لها.

عليك بتخصيص مقدار الاستفادة من المساعدة سواء شخص مستقل أو عائل.

في حالة إن كنت عائل للأسرة قم بتخصيص معلومات تابعيك بكل وضوح.

ثم قم بتجميع راتب أسرتك وسجله في المكان المخصص له واضغط فوق أيقونة احسب.

الاستعلام عن المكرمة الملكية برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن المكرمة الملكية من خلال رقم الهوية، تابع النقاط التالية:

قم بالولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انقر هنا.

سجل الدخول بواسطة كتابة رقم الهوية والنقر فوق تسجيل.

إذهب إلى المكرمة الملكية وانقر فوق أيقونة الاستفسار.

سجل جميع البيانات المرغوب فيها ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

انقر فوق أنا لست روبوت.

سجل رمز التحقق المرئي.

انقر فوق مربع الاستفسار، لحظات وسوف تظهر نتائج الموافقة على التكريم الملكي أم لا.

هل يمكن للاعزب التسجيل في حساب المواطن؟

يستطيع الشخص المستقل الانضمام إلى البرنامج مع أهمية رفع الوثائق التي تثبت استقلاليته باسم الراغب في الطلب.

هل من حق البنك سحب حساب المواطن؟

لا يحق للبنك أخذ المبالغ المستحقة من البرنامج.

حساب المواطن لشخصين متزوجين كم ينزل؟