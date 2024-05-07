انت الأن تتابع خبر حالة مطيرة وسيول جارفة بتلك المناطق... فهل يتم تعليق الدراسة لمدة أسبوع !! التعليم السعودي يحسم الامر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الأرصاد الجوية منذ قليل بالإفصاح عن تنبيهًا شديدًا حول حالة الطقس في بعض المناطق السعودية، والذي من الممكن أن ينتج عنها العديد من الأضرار على المواطن وكذلك المقيم، وبسبب ذلك ارتفع الجدال كثيرًا حول تعطيل الدراسة لمدة 7 أيام عام 1445، ويكون اليوم الأول من يوم الأحد أمس الذي صادف الخامس من شهر مايو حتى آخر الأسبوع الذي يوافق التاسع من ذات الشهر والذي يصادف يوم الخميس 2024، وبذلك فقد أفصح التعليم السعودية عن جميع البيانات الخاصة بذلك الأمر، وتستطيع التعرف عليه من الأسطر القادمة.

تعليق الدراسة لمدة أسبوع في السعودية

عقب إثارة الجدل المواظب عن حالة الطقس في السعودية، فقد تم الإعلان عن المزيد من البيانات التي تداولت عن تعليق الدراسة 7 أيام بدون توقف اعتبارًا من اليوم الخامس من مايو حتى التاسع من مايو للعام الحالي، ولكن قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح أكثر عن البيانات التي بناءًا عليه نفت وجود أي تعطيل في الدراسة، كما أفصحت بأنها سوف تنشر بصفة رسمية إنه سيتم تعطيل الدراسة إذا تواجد عواقب أو مشاكل في الطقس.

كما أنها وجهت تحذير سابق عن منع تصديق أي أخبار وهمية من الممكن أن يتم نشرها من خلال أي مصدر ليس رسمي، أو ليس متعلق بوزارة التعليم السعودي، وذلك بسبب وجود العديد من الأشخاص الذين يتجهون إلى نشر الإخبار الوهمية من خلال الصفحات التابعة لهم.

حالة الطقس في السعودية 1445

قامت الأرصاد الجوية بالنشر عن الأحوال الجوية داخل السعودية، ونشرت عن جميع المدن والأماكن بها مطر غزير وسيول تظل حتى آخر الأسبوع، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الذي يوافق اليوم الرابع من مايو إلى يوم الجمعة والذي يصادف اليوم العاشر من مايو، وتلك المناطق (جازان، ونجران، ومكة، وعسير، والشرقية، الباحة، الرياض، حفر الباطن).

متى كان التعليم عن بعد في السعوديه؟

بداية من تاريخ 11 / 1 / 1442هـ.

هل تعليق الدراسة يشمل مكاتب التعليم؟

يستبعد الموظفين في إدارات ومكاتب التعليم.

هل يحق للمعلم ان يطرد الطالب من الفصل؟